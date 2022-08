Corse : comment évaluer les dégâts ?

Sur le port de Gerolata ce dimanche matin, l'heure est à l'évaluation des dégâts. L'experte en assurance arrive. Sans perdre de temps, elle se dirige vers un catamaran destiné à la location. Avec son équipe, ils découvrent un trou dans la coque du bateau. Un plongeur se prépare. Chaque minute compte. La priorité est de réussir à remorquer l'embarcation. Pour le propriétaire du bateau, il n'y a plus de location possible. Il s'attend à une lourde perte de son chiffre d'affaires. À court terme, son manque à gagner est évalué à 120 000 euros sur les dix prochaines semaines. Autour d'eux, une quarantaine d'embarcations attendent d'être expertisées. Plus au sud de l'île, près de Cargèse, un couple italien attend le diagnostic de son assureur. "J'ai vérifié qu'il n'y a pas de fuite dans la coque, à l'intérieur et à l'extérieur. Le bateau peut naviguer et va pouvoir repartir", assure le propriétaire. Comme une centaine d'autres bateaux, ces prochains jours, il sera évacué vers le chantier naval d'Ajaccio où les experts des assurances pourront estimer le goût des dégâts. TF1 | Reportage M. Stiti, B. Guénais, K. Berg, P. Pelletier