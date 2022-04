Corse : des villages isolés par la neige

Dès 600m d'altitude, les flocons ont continué de tomber durant toute l'après-midi sur l'ensemble de l'île. Si les grands axes sont dégagés, les routes secondaires pour accéder aux villages de moyenne montagne sont plus difficiles. Ici, à Vezzani, la neige ne s'était pas invitée cet hiver et son arrivée tardive étonne les habitants. Entre deux descentes de luge improvisées, dans la commune, la solidarité auprès des personnes âgées s'est mise en place. Les éleveurs, eux, n'ont pas aménagé leurs efforts pour nourrir leurs bêtes et les surveiller. La vigilance neige et verglas est maintenue en Corse jusqu'à demain matin. Si vous devez traverser l'île, les équipements spéciaux, restent obligatoires. T F1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon