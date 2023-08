Corse : ils construisent une digue pour sauver leur immeuble

Une résidence située au nord de Bastia est en première ligne face à la mer. Marie-Thérèse, qui habite au rez-de-chaussée, a peur. Alors, avec les 80 autres propriétaires de l’immeuble, ils font construire une digue en béton armé pour se protéger de la mer et de l’érosion. Cela a coûté au total 1 700 000 euros qu’ils ont dû débourser intégralement de leur poche. Chacun des propriétaires a déboursé 20 000 euros en moyenne. Philippe Frasseto est l'un d'entre eux. Quand il s’installe avec ses parents en 1974, la mer est quinze mètres plus loin. Il y a quelques années, un premier mur de pierre était déjà tombé sous les vagues. Si l’érosion devient trop importante, les habitants risquent d’être obligés d’évacuer. C'est la même inquiétude dans la commune de Lucciana, vingt kilomètres plus au sud. Ici, 40 000 euros de sacs de sable avaient été investis par l’État pour protéger les maisons. Ils n’en reste plus rien. En très peu de temps, la mer a grignoté le trait de côte, forçant certains habitants exaspérés à vendre leur maison. En attendant de trouver une solution à long terme, chacun se défend comme il peut face à la mer. TF1 | Reportage E. Rouillon, A. Ricciardi, P. Pelletier