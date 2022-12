Corse : la châtaigne en fête

Dans une châtaigneraie centenaire de Tavera (Corse-du-Sud), Audrey Dazzi et son époux terminent leur récolte. Coiffeuse de formation, la jeune femme a changé de vie pour devenir castanéicultrice. Pour produire un kilo de farine, il faut quatre kilos de châtaigne. Le processus de transformation est long. Les châtaignes ramassées sont séchées au feu de bois durant trois semaines dans des petites maisons, des casettes. Une fois décortiquées et triées, elles sont passées au four. Et c’est avec le meunier que l’on élabore la farine. La farine de châtaigne est sans gluten. Elle est recherchée par une nouvelle clientèle. Audrey la propose pour la première fois à la plus grande foire de la châtaigne, dans le village de Bocognano (Corse-du-Sud). Ici, on cherche avant tout des recettes avec un goût d’antan, comme la Polenta. Aujourd’hui, les producteurs bénéficiant de l’Appellation d’origine protégée vend en direct le kilo de farine de châtaigne entre 20 et 22 euros. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier