Corse : la galère pour des milliers de touristes

Ils ne sont plus que quelques-uns à attendre dans l'un des gymnases d'Ajaccio. Pour une famille évacuée du camping de Sagone, là où une adolescente de treize ans a trouvé la mort, il est difficile d'oublier la matinée du jeudi 18 août 2022. Le père de famille filme quelques minutes après le passage de la tempête. Pour l'heure, ils n'ont qu'une seule envie : rentrer chez eux à Valenciennes. Le retour en ferry est avancé à ce vendredi soir, mais il n'est pas question, en attendant, de profiter de la plage qui se trouve juste à côté. Ce vendredi midi, des centaines de personnes évacuées des campings de la région étaient autorisées à regagner leurs emplacements ou étaient relogées. Pour ceux qui ont essuyé des dégâts, les démarches administratives commencent. Thomas, lui aussi en vacances à Sagone, a passé la journée au téléphone avec son assurance. Il est impossible pour lui de poursuivre le séjour. Sa voiture a fini au garage. Sa tente et les affaires de sa famille se sont envolées ou détruites. Nous les avions rencontrés, jeudi soir, et ils étaient encore sous le choc. TF1 | Reportage B. Guénais, T. Fribourg, B. Rey