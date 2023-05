Corse : le dernier refuge du requin ange

Quand il part pêcher en mer, Pierre Antoine, sait qu’il peut réaliser une prise très précieuse. Ce vendredi matin, après quelques minutes de patience, un poisson très particulier s’est pris dans son filet, « un requin ange ». Caroline Bousquet et Xavier, des biologistes, l’accompagnent. Le requin ange doit son nom à ses larges nageoires en formes d’ailes. Proche de l’extinction, il est interdit à la pêche depuis l’année 2010. Il a disparu de la Méditerranée occidentale et du nord, il y a plus de 150 ans. Il survit en Corse, en étant moins exposé à la pêche industrielle. Depuis deux ans, les scientifiques y étudient la vie de ce requin. Avant d’imaginer une éventuelle réintroduction, il faut d’abord identifier les individus et leur installer un émetteur acoustique. Ce requin mâle, en image, est le 28e requin, qui va désormais vivre avec ce dispositif. Les informations recueillies par ces 58 balises sont analysées dans un laboratoire de Bastia. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin