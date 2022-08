Corse : le jardin secret de Pierre Hermé

Pierre Hermé est considéré comme le meilleur pâtissier du monde. Sa vie discrète se passe aujourd’hui le long du falaise calcaire de Bonifacio (Corse-du-Sud). Depuis dix ans, Valérie Hermé, son épouse originaire de Lille (Nord), l’accompagne au quotidien. Ils font cap vers les îles Lavezzi et la baie de Piantarella. Le plaisir est de naviguer pour trouver l’inspiration. Revenus sur le quai, ils prennent la direction de l’épicerie de Lucette. Dans le magasin, Pierre Hermé redevient cet enfant qui voulait devenir pâtissier. La vigne et le vin sont une autre passion du pâtissier. À quelques kilomètres de la citadelle, Christian, son ami viticulteur, l’emmène sur un coteau qu’il vient de planter. La balade du maestro de la pâtisserie se termine sur la plus haute tour génoise de la haute ville. Pierre Hermé regarde sa ville d’adoption, qui est tout simplement le jardin de son cœur. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon