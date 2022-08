Corse : le long travail de nettoyage

Dans ce camping de Calvi, il restait encore ce samedi des dizaines d'arbres à dégager. Des pins de plusieurs tonnes ont été encastrés dans une caravane totalement détruite. Une trentaine de pompiers et de sapeurs forestiers sont mobilisés depuis jeudi. Il faut évacuer les arbres déracinés, mais aussi coupés les branches qui menacent de tomber. Les opérations de déblayages vont se poursuivre jusqu'à dimanche au moins. Le camping espère au mieux rouvrir la semaine prochaine. Un peu plus au sud, à Cargèse, un restaurant de plage a été en grande partie détruit. Pour Philippe, le propriétaire, il faut se débrouiller tout seul et se rappeler que le pire a été évité. Sur certaines plages, comme c'est le cas à Sagone, les habitants continuent à ramasser les débris charriés par les flots. Certains font tout leur possible pour empêcher leur retour à la mer. Autre plage, plus au nord, à Piana, pas de débris, mais encore des bateaux échoués. Il faudra sans doute attendre plusieurs jours pour qu'ils soient tous évacués. Partout, cette même volonté d'agir au plus vite pour redonner sa splendeur à l'Île de Beauté et pour permettre aux touristes de terminer leurs vacances presque comme si de rien n'était. TF1 | Reportage L. Zajdela, B. Guenais, J. Cressens