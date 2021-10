Corse, le paradis de la voiturette sans permis

Avec son brevet de sécurité entière, obtenu après seulement huit heures de formation, Victoria, 14 ans, rentre du collège au volant d’une voiture, sans permis. En Corse, en l’espace de deux ans, cette voiturette est devenue tendance. Certaines familles se sont même endettées pour la sécurité et l’autonomie de leurs enfants. L’argument de la sécurité est déterminant pour les parents, plus que le prix. Ces véhicules ternis, construits, pour la plupart, par des marques françaises coûtent entre 10 000 et 18 000 euros. La petite dernière électrique revient, elle, à 6 000 euros. Dans cette concession, qui prône avant tout la sécurité, on a vu le public changer et le chiffre d'affaires s’est envolé. Seul bémol quand on est décidé à acheter, les assurer. Cette maman a longtemps recherché une assurance qui lui convenait. Sur ces trois dernières années, les responsables de la sécurité routière nous ont confirmé que très peu de ces véhicules bridés ont été mis en cause lors d’accident. Leur vitesse ne peut dépasser 50 km/h.