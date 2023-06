Corse : l'eldorado de la voiture électrique

Comme de nombreux Corse, Franck a pris le virage de l'électrique. Il est ce que l'on appelle un "gros rouleur", il parcourt 60 000 kilomètres chaque année. L'étroitesse du territoire, mais également le dénivelé des routes corses, sont particulièrement adaptés aux voitures électriques. Certaines sociétés se sont emparées du marché de l'électrique, jusque sur les parkings des zones commerciales, "Le temps de parking qui était avant un temps mort devient un temps utile pour la recharge. Aujourd'hui, on en a 240 et on prévoit d'en ouvrir en 2023, 150 de plus, sachant qu'aujourd'hui sur la Corse, il y a 600 points de charge", dit Maureen Houel, directrice marketing et produit de Driveco. Une progression spectaculaire. Il y a encore deux ans, la Corse était la région de France la moins bien dotée en bornes de recharge. Leur développement a permis de faire décoller les ventes de voitures électriques sur l'île, plus 47 % d'immatriculation de véhicule particulier en 2022, alors que la moyenne nationale s'élevait à 26 %. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, A. Pocry, S. Roland