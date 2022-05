Cortèges du 1er mai : des défilés très politiques

Des pas de danse pour entamer la marche du cortège marseillais ce dimanche matin. L'ambiance est festive pour une fête du travail sous le soleil. Derrière les pancartes, il y a beaucoup d'étudiants, d'intermittents et de personnel soignant, avec une revendication commune, la hausse des salaires."Là, les lois, actuellement, ne nous protègent pas. Ils ne protègent pas les petits salariés" ; "Je suis venue comme depuis 40 ans pour un 1er mai, qui est un moment fort de rassemblement pour à la fois les salariés et les travailleurs", témoignent des participants. À Lille aussi, c'est l'atmosphère bon enfant. Mais il y a une autre thématique dans toutes les bouches ce matin, la retraite. Ces deux enseignants nous ont partagé leur inquiétude. "Le point d'indice, il est gelé depuis de nombreuses années. L'inflation est galopante et travailler jusqu'à 65 ans, ça semble compliqué" ; "Ce n'est pas possible que les gens continuent à travailler comme ça ou partent avec rien à la retraite ou très peu", lancent-ils. À Rennes, ils sont nombreux à être en colère contre la réforme de l'assurance-chômage. Dans les cortèges, plus de 2 000 manifestants sont déjà rassemblés. TF1 | Reportage T. Leproux, T. Copleux