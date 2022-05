Cortèges du 1er mai : en direct de la Place de la République

Ce 1er mai est particulier cette année, à mi-chemin entre une présidentielle et des législatives. C'est surtout le cas pour la gauche, qui joue son avenir et qui va défiler en ordre dispersé. L'homme fort de ce 1er mai c'est Jean-Luc Mélenchon, le troisième homme de l'élection présidentielle, qui prendra la parole tout à l'heure. À six semaines des élections législatives, que beaucoup appellent un "troisième tour", les écologistes, les socialistes, et les communistes, négocient pour se présenter derrière la même étiquette. Mais pour l'instant, les tractations n'ont pas abouti. Il y a peu de chance donc cet après-midi de voir une photo de famille, que la mobilisation fasse le plein, et que l'appel à la mobilisation soit bien entendu par les Parisiens. Le cortège de cet après-midi ne devrait pas faire le plein. TF1 | Duplex S. BOUGRIOU