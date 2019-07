Costa Rica : la nurserie des tortues

Au Costa Rica, la saison des pontes a commencé pour les tortues luth. La plus grande tortue au monde est une espèce des plus vulnérables et en voie d'extinction. Il suffit de voir combien sa reproduction est à chaque fois un petit miracle pour le comprendre. Nos reporters vont vous emmener dans le parc national de Tortuguero où la visite est strictement réglementée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.