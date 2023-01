Côte atlantique : des billes de plastique par millions

Depuis plusieurs semaines, des millions de billes de plastique s'échouent sur tout le littoral atlantique. Au Sables d'Olonne en Vendée, à Pornic, en Loire-Atlantique, ou à Tréguennec dans le Finistère. Des granulés de seulement cinq millimètres de diamètre, à l'origine de dégâts considérables pour la faune sous-marine et l'environnement. Passer la plage au tamis est parfois la seule solution pour les trouver. D'où viennent ces billes de plastique ? Les enquêteurs privilégient la piste de conteneurs tombés d'un navire. Ils vont tenter de les localiser en prenant en compte les marées, les courants et les vents des derniers jours. Une enquête fastidieuse sans aucune garantie de résultats. Si le conteneur n'est pas localisé, impossible d'identifier le navire pollueur. Une situation dénoncée par les associations de défense de l'environnement. Elles réclament un durcissement de la loi. Chaque année en Europe, 160 000 tonnes de granulés en plastique sont perdus en mer. TF1 | Reportage J. Cressens, K. Gaignoux, C. Ebrel