Côte d'Ivoire: des chimpanzés fabriquent un outil pour boire de l'eau

Pour se désaltérer, un chimpanzé a plongé un bâton au creux d'un arbre. Un outil qu'il a au préalable mâchouillé pour le transformer en pinceau et récupérer l'eau coincée dans les filaments de bois. Des images inédites tournées dans le parc national de la Comoé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Chaque communauté de chimpanzés a ses propres pratiques et tous ces comportements sont bien connus des primatologues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.