La côte-est des États-Unis fait face à un froid glacial

La météo et la neige préoccupent également l'Amérique du Nord. La côte-est des États-Unis est paralysée par un froid glacial. La ville de New York a par exemple enregistré des températures extrêmes jusqu'à - 23 degrés, - 30 à Boston. C'est loin d'être terminé, les températures devraient encore chuter jusqu'à - 37 degrés. Les spécialistes n'hésitent pas à parler d'une bombe cyclonique.