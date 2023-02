Côte normande : comment ils retiennent la mer

Comme des remparts, se dresse une digue de trois kilomètres de long. Elle protège les habitations des vagues. Il y a deux ans, elle a même été sur-élevée. Sans cet ouvrage, Bernard Clément, un habitant d'Agon-Coutainville (Manche), serait les pieds dans l'eau. Ce retraité profite de cette vue chaque jour, voilà 50 ans qu'il voit le littoral se faire grignoter. À marée haute, la mer s'arrêtait 200 mètres plus loin. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un morceau de plage. Dix kilomètres plus au nord, Gouville-sur-Mer (Manche), célèbre pour ses cabines colorées. Ici, pour renforcer la dune, 2 000 sapins ont été installés. Ce qui permet de gagner au moins un mètre de sable. Mais de l'autre côté de la cale, la dune a déjà été grignotée par la mer. Pour empêcher la montée des eaux, la commune a tout essayé : sacs de sable, enrochement et récemment l'installation sur 100 mètres de pieux. À chaque fois, des centaines de milliers d'euros sont déboursés. À long terme, ces méthodes restent inefficaces. Dans quelques années, l'enrochement sera retiré. L'objectif, retrouver l'aspect naturel du site.