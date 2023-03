Cotentin : D'où viennent les 2.3 tonnes de cocaïne retrouvées ?

Dans les airs comme sur terre, vigilance maximale aujourd'hui dans le Cotentin (Normandie), notamment sur la plage de Néville-sur-Mer (Normandie), où plus d'une tonne de cocaïne s'est échouée mercredi dernier. Des dizaines de millions d'euros de stupéfiants retrouvés sur les bords de ce village d'à peine 200 habitants. Depuis une semaine, une marée blanche déferle sur le Cotentin, des sacs de cocaïnes retrouvés sur la plage de Néville-sur-Mer, au Omonville-la-Rogue et Réville. Deux tonnes de produit stupéfiant, qui suscitent la convoitise de certains visiteurs. Comment ces sacs se sont-ils retrouvés sur ces plages ? Le Cotentin se trouve sur la route de la drogue. Cachés dans des navires partant de l’Amérique du sud, les stupéfiants sont récupérés dans les ports de Rotterdam (Pays-Bas), Anvers (Belgique), ou Le Havre (Normandie). Mais il n'est pas rare que de la cocaïne soit perdue en route. Sur les photos, les sacs sont attachés à des gilets de sauvetage et des flotteurs. Ils contenaient également, selon nos informations, des balises GPS, de plus en plus utilisées par les trafiquants pour échapper aux contrôles. Avant d'arriver au port, ils jettent les stupéfiants à la mer. D'autres équipes, guidées par le signal GPS, sont chargées de récupérer la marchandise. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Stiti, P. Dumortier