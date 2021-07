Coulée de boue au Japon : la recherche de survivants se poursuit

Durant toute la nuit sans relâche, ils cherchent des survivants dans les zones encore inondées d'Atami (Tokyo). Après une déferlante de boue destructrice samedi matin, vingt personnes sont portées disparues. Le glissement de terrain a tout emporté sur son passage : voitures, pylônes électriques, ainsi qu'une centaine d'habitations disloquées et écrasées par le torrent de boue. Ce dimanche, la ville est méconnaissable. Dix personnes ont pu être secourues. Les habitants sont relogés et peinent à réaliser ce qui vient de leur arriver. "Un policier m'a dit : qu'est-ce que vous faites encore ici ? Il faut partir, on évacue, tout a été englouti à côté de chez vous. Alors je suis sortie immédiatement comme ça, sans me changer", témoigne une habitante. L'ordre d'évacuation avait pourtant été donné bien avant dans cette ville thermale, située à moins de 100 kilomètres de Tokyo. Mais les 37 000 habitants le reconnaissent, ils ont réagi trop tard. Pour l'heure, deux personnes décédées ont été retrouvées. En raison de la saison des pluies qui continue, la circulation sur les routes et les voies ferrées a été interrompue sur toute la région.