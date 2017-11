Dans les coulisses du concours de danse le plus prestigieux au monde

La danse est une passion pour les enfants. Et pour qu'elle devienne leur métier, ils doivent passer des concours. La plus grande compétition de danse au monde, Youth America Grand Prix, s'est déroulée au théâtre de Rueil-Malmaison. Les participants ont eu 2 minutes pour convaincre les directeurs des écoles de danse de l’Opéra de Paris, la Scala à Milan ou encore le Bolchoï à Moscou. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.