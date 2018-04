Dans les coulisses du Kinepolis de Lomme, le plus grand cinéma de France

C'est le plus grand cinéma de l'Hexagone. Situé à Lomme, près de Lille, le Kinepolis est un véritable temple dédié au septième art avec ses 23 salles et ses 7 000 places, qui s'étendent sur 50 000 m². Il est l'un des rares établissements à proposer la 4D. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.