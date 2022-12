Coulisses : la machine des Bleus

Ne pensez pas que les Bleus soient différents. Eux aussi, quand le week-end arrive, ils font tourner les serviettes. "Demain, pour mon anniversaire, j'aimerais une très très grande victoire", confie Éric Dubray. Voilà une autre preuve de la bonne ambiance au sein du groupe du pays. Éric Dubray, c'est lui qui s'occupe des montages vidéo depuis 24 ans. C'est ce qui a permis aux joueurs d'analyser le jeu de l'Angleterre ce samedi matin. Ne pas se faire piéger comme le Brésil par la Croatie ce vendredi. Les Français sont aux petits soins. Les chaussures de Dembélé sortent même du four pour que le cuir soit le plus souple possible. Entre bonne humeur et rigueur lors du dernier entraînement, espérons juste que les tirs de ce samedi soir soient cadrés et spectaculaires. TF1 | Reportage Y. Hovine