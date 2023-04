Coulisses : sur le tournage des "Trois Mousquetaires"

Voici le nouveau visage de D'Artagnan. Le héros a été incarné une trentaine de fois au cinéma. C'est François Civil qui joue le fougueux Gascon cette fois. "J'essaie d'oublier tout ça pour rentrer dans mon D'Artagnan à moi", explique l'acteur. À la réalisation, il y a Martin Bourboulon, chargé de mettre en scène une version moderne de l'histoire. Nous nous sommes rendu sur le tournage tous les jours pendant sept mois. Les acteurs ont été plongés dans des décors somptueux. Des châteaux et des abbayes colonisés par des centaines de techniciens et figurants, tous au service de scènes d'équitation, ainsi que de bagarres chorégraphiés dans les moindres détails. Les acteurs ont suivi pendant six mois une préparation intensive : des cours de voltige équestre et d'escrime. Sur le fond, l'histoire d'Alexandre Dumas est respectée. On retrouve dans le film intrigue politique, guerre de religions, amour et fraternité. "D'Artagnan" est le premier volet de l'adaptation des "Trois Mousquetaires". Le deuxième sortira en décembre. TF1 | Reportage S. de Vaissière, D. Bordier, S. Humblot