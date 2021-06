Coup de chaleur : jusqu'à 37 °C attendus

La chaleur ne fait que commencer. Sur la place de la Victoire, au centre-ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), une fontaine donne envie d'y mettre les pieds pour la supporter. Il est donc indispensable de savoir composer avec le soleil. Ici, il fait déjà 28 °C en plein soleil. La température va d'ailleurs continuer à monter crescendo durant les prochaines journées. Mercredi, 35 °C sont même annoncés avant l'arrivée des orages. À Clermont-Ferrand, les terrasses en plein soleil ont été un peu désertées. Elles sont, en tout cas, remplies au niveau des ombres pour essayer de profiter et de se désaltérer entre amis. Il va falloir être patient pour supporter la chaleur et insister sur le port du masque dans les prochains jours. En effet, cela risque de ne pas être facile à supporter à cause de la chaleur. Il va falloir faire un petit effort supplémentaire, au moins jusqu'à mercredi où des températures un peu supportables, de jour comme de nuit, sont attendues un peu partout dans le pays.