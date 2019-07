Coup de chaud en Alaska

Les États-Unis sont aussi confrontés à un phénomène climatique inquiétant. Il est dû à une masse d'air chaud venant du Pacifique qui se fixe sur l'Alaska. Jeudi 4 juillet 2019, le record de chaleur y a été battu. Une chaleur qui s'y est installée depuis avec plus de trente degrés quand il en fait normalement moins de vingt en cette saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.