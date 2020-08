Coup de chaud : plus de 40 degrés à l'ombre à Auch

La moitié du pays a suffoqué ce vendredi. Les habitants d'Auch se sont murés chez eux. Tous les volets sont fermés. À 14 heures, le thermomètre a affiché 40 degrés. C'est derrière les murs des musées et à la piscine municipale que l'on a retrouvé un peu de vie humaine, au frais. Suivons le récit de cette journée par nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.