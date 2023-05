Coup de cœur : retour à Molène

La famille Dubois, anciennement normande est désormais molénaise. Ils ont posé leur valise sur ce petit caillou d’à peine un kilomètre carré. Depuis deux ans, ils nagent dans le bonheur, éblouis par le cadre de vie. La famille, n'est pas la seule nouvelle habitante. En tout, la commune comptabilise 35 nouveaux insulaires. Depuis 50 ans, Molène perdait des habitants. Dans le village insulaire, il y a une école, un collège, un médecin une fois par semaine, plusieurs commerces, autant d'arguments pour motiver les nouveaux arrivants. Mais pour vivre sur Molène, encore faut-il trouver un emploi. Il y en a peu à l’année et beaucoup sont saisonniers. La famille Dubois elle, a décidé d’acheter un restaurant. Elle le rénove pour une ouverture cet été. C'est un changement radical de vie pour cette ancienne directrice des ressources humaines, mais aussi pour l’ex maître d’œuvre. Trouver un emploi est un défi, tout comme trouver un logement. Ici, 70 % des maisons sont des résidences secondaires. La demande est forte et il y a peu de bien à la vente. Le maire intervient donc pour aider les jeunes actifs à s’installer sur l’île. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article, TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens