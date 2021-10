Coup de feu mortel d’Alec Baldwin sur un tournage : que s’est-il passé ?

Quelques minutes après le drame, un agent de la police de Santa Fe (Nouveau-Mexique) a passé le premier appel radio. "Quelqu'un a reçu une balle. Visiblement, c'est un accident", dit-il. Dans un décor de western, où se déroulait encore il y a quelques heures le tournage du film Rust, l'acteur Alec Baldwin que l'on voit dans le costume de son personnage vient de blesser le réalisateur et de tuer à cause d'un tir visiblement accidentel la directrice photo du film Halyna Hutchins. La voici il y a 2 jours, dans la vidéo en tête de cet article, en train de se filmer sur le lieu du tournage. Sur place, juste après le drame, un journaliste parvient à photographier l'acteur de loin, plié en deux, visiblement bouleversé. À ce moment-là, il vient d'être entendu par la police qui ne retient pour l'instant aucune charge contre lui. Et après plusieurs heures de silence, Alec Baldwin réagi sur Twitter : "je n'ai pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée". Comment un tel accident a-t-il pu se produire ? Sur le tournage, ce sont des balles à blanc qui ont été utilisées comme nous l'explique l'armurier français Christophe Maratier qui travaille justement pour le cinéma. "On voit bien lorsqu'on démonte l'arme qu'il y a, à l'intérieur, un réducteur qui empêche tout vrai projectile de passer", souligne-t-il. Pourtant, les accidents peuvent arriver. C'est rare, mais en 1993, l'acteur Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, avait été tué à 28 ans à cause d'un tir accidentel sur un tournage. "Ce n'est pas forcément une balle réelle, ça peut être un projectile qui était resté dans le canon, et qu'une balle à blanc aurait propulsé", explique l'armurier. En attendant, la nouvelle a fait le tour des médias internationaux. Forcément, l'acteur est mondialement connu pour ses rôles dans Pearl Harbor, Mission Impossible, pour son couple avec la mannequin Kim Basinger dans les années 90. Aujourd'hui, il affirme être en contact avec la famille de la victime. Le tournage du film a, quant à lui, été suspendu jusqu'à nouvel ordre.