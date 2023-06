Coup de force de Wagner : Vladimir Poutine est-il fragilisé ?

La journée du 24 juin 2023 ébranle l'image du Kremlin. Une image bâtie, année après année, sur la garantie de l'ordre et de la sécurité. Et c'est ce qu'incarne Vladimir Poutine depuis plus de 20 ans. Et les rumeurs l'ont même dit, à un moment donné, parti pour Saint-Pétersbourg. Le Kremlin a immédiatement démenti et affirme que le président russe est à Moscou, le soir du 24 juin. Vladimir Poutine était là le matin, c'est sûr, pour son allocution à la télévision. Dans cette dernière, il a comparé la situation actuelle à ce qu'a connu la Russie en 1917, il y a plus d'un siècle, pendant la Première Guerre mondiale, au moment de la mutinerie des militaires de la Révolution ayant conduit à la chute des tsars et au chaos, à l'anarchie. Cette anarchie, les Russes la tiennent en horreur. Personne en Russie ne veut du désordre. Et c'est justement pour cela que Vladimir Poutine a évité la menace. Avec lui, la stabilité, c'est son message. Mais il est aujourd'hui fragilisé. Dans les heures qui viennent, Vladimir Poutine va, sans doute, essayer de trouver une réponse pour rétablir son autorité. TF1 | Reportage J. Garro