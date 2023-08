Coup de frais : 20 °C de moins en 48 heures

La place du capitole, reprend vie aujourd'hui 26 août, avec des allures de début d'automne. Ce matin, il fait 17 degrés au thermomètre. Et même un peu de pluie. On est bien loin de ces derniers jours, où il faisait très chaud, avec plus de 40 degrés dans les rues de la ville, déserte, sauf pour les courageux ou les gourmands. À Avignon, aujourd'hui, le Palais des papes retrouve aussi ses visiteurs. Cette après-midi, la température est raisonnable, 27 degrés, alors qu' il y a trois jours, c'était quinze de plus. "C'était vraiment insupportable, on a essayé de sortir une fois et du coup, on a dû écourter notre sortie du coup, on est rentré au camping chercher la fraîcheur, aller dans les piscines. Et là, on profite de ce que les températures descendent un petit peu", raconte un père de famille. Pour un restaurateur de la ville, c'est le soulagement aussi. Depuis quelques jours, il commençait à avoir son chiffre d'affaires plombé par la chaleur. Pour la plupart des Avignonnais rencontrés aujourd'hui, la météo est presque idéale. Les températures à Avignon vont encore baisser, demain 27 août, 22 degrés seulement au plus haut de la journée. TF1 | Reportage J. Quancard, P. Michel, P. Lefrançois