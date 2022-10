Coup de grisou : au moins 40 morts dans une mine en Turquie

La gouverneure locale tente de répondre à la presse, lorsque derrière elle, les premiers blessés remontent à la surface. "Je ne pouvais rien voir. Il y avait de la poussière et de la fumée partout", rapporte un des pompiers. Selon un dernier bilan, au moins 40 personnes sont mortes après une explosion de méthane dans la mine de charbon. Au total, 115 mineurs travaillaient au moment du coup de grisou, quinze sont toujours piégés sous terre. "Ils sont coincés dans des galeries situées à 300 et 350 mètres en dessous du niveau de la mer", confie le ministre de l’Intérieur. Ce samedi matin, devant l’entrée de la mine de charbon l’attente et l’angoisse des familles. La fin des opérations des secours approche. Les mineurs, eux-mêmes, participent aux recherches. "J’étais chez moi, et je suis venu le plus vite possible pour aider", affirme l’un d’eux. En 2014, le plus grand accident minier dans l’histoire du pays avait fait 301 victimes. Le président turc, lui, est attendu sur place ce samedi après-midi. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko