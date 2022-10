Coup de grisou en Turquie : 41 mineurs trouvent la mort

Le visage épuisé et noirci de suie, ils retrouvent enfin l’air libre. Depuis plusieurs heures, 110 mineurs étaient pris au piège à plus de 300 mètres sous terre. Ils ont subi ce qu’ils redoutent le plus : un coup de grisou. C’est une explosion provoquée par un afflux de méthane. Les secours ont remonté 41 corps sans vie à la surface, le cri de douleur d’une femme et l’émotion de tout un pays. Le président turc s’est rendu sur place ce samedi après-midi. Les opérations de secours ont pris fin dans la journée. Certains mineurs y ont participé jusqu'au bout. “Ce qu’on a vu, c’était horrible. Je suis dévasté”, raconte Celal Kara, l’un d’entre eux. Recep Tayyip Erdogan a assisté aux premières funérailles cet après-midi. Cet accident n'est pas une première en Turquie. Les syndicats dénoncent depuis plusieurs années une exploitation effrénée dans les mines, au détriment des règles de sécurité. Selon un rapport des députés turcs, près de 2 000 mineurs sont morts ces 20 dernières années dans un accident au travail. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko