Coup de jeune sur les vieux métiers

Plumassier, savonnier, dominotier, ... On les croyait condamnés à disparaître, mais ils font aujourd'hui le bonheur des amateurs de design. Les vieux métiers connaissent une nouvelle vie. Des trentenaires s'enthousiasment pour ces métiers délaissés par des générations précédentes. C'est le cas de Maxime Leroy, Fabien Meaudre et Sacha Tognolli. Nous les avons rencontrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.