Coup de pouce de 100 euros : suffisant pour compenser l’inflation ?

Nadine, fonctionnaire dans la cantine d'un lycée, a voulu nous montrer ce qu'il restait dans le réservoir de sa voiture. Elle gagne 1 700 euros nets par mois. Sur son compte en banque, il ne lui reste que 1,35 euro. Ce mois d'octobre, elle a dépensé 22 euros de plus en carburant pour se rendre au travail. Alors, elle attend avec impatience ce chèque inflation de 100 euros qu'elle va bientôt toucher. Nadine vit seule avec deux enfants. Elle a fait le calcul. Cette année, ses dépenses au supermarché ont augmenté de dix euros par mois. Quant au chauffage au gaz, il lui coûte chaque mois en moyenne 50 euros de plus. Des hausses très fortes que ne compensent ni le chèque énergie de 76 euros reçu au printemps ni les 100 euros supplémentaires qu'elle espère toucher pour décembre. Nicolas, lui, est ramoneur en Normandie. Il gagne 2 400 euros nets par mois. Il ne recevra donc pas d'indemnité de 100 euros. Et pourtant, pour son travail, il roule beaucoup. Ses dépenses pèsent sur les comptes de l'entreprise. Il est déçu par les annonces du Premier ministre Jean Castex jeudi soir sur TF1. Depuis la rentrée, ses dépenses mensuelles de carburant ont augmenté de 56 euros. Il assure qu'il va répercuter ces augmentations sur ses clients.