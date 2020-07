"Coup de pouce vélo", les réparateurs commencent à refuser d'y participer

Depuis le lancement du dispositif "Coup de pouce vélo", une aide de 50 euros pour toute réhabilitation de vieille bicyclette, la file d'attente est interminable chez les réparateurs. Une affluence qui les fait dérailler si bien que certains ont décidé d'abandonner l'opération. Non seulement la procédure est longue, mais ils doivent aussi faire une avance de trésorerie en attendant le remboursement de l'État. Ce qui n'est pas toujours tenable après deux mois de fermeture à cause du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.