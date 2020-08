Coup d'envoi du Championnat du monde de pétanque à Marseille

À Marseille, le Mondial de pétanque commence pour 8 000 joueurs, dont beaucoup d'amateurs. Tous ont un même rêve, devenir champion. Dès la première partie, le public est déjà présent. Après de longs mois sans compétition, les passionnés retrouvent enfin les terrains et ne viennent pas uniquement pour faire de la figuration. Cette année, le port du masque est obligatoire, car la compétition a failli ne pas avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs ont dû s'adapter.