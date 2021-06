Coupe de France du burger : à la rencontre de l’un des 25 candidats

Le fromage fondu se mêler à un steak haché juteux. C'est la petite œuvre d'art que Samuel Verbeke a imaginé. Lundi, il sera candidat à la coupe de France de Burger. Chaque ingrédient de son burger rend hommage ou met en avant un artisan de sa région. Parce qu'une bonne histoire est toujours essentielle pour espérer gagner la compétition. Dans ce burger 100% ch'ti, du fromage trappiste, des endives et une sauce carbonnade cuisinée selon les dernières tendances. Gagner la coupe assurerait à Samuel une belle visibilité. Parmi une offre devenue pléthorique, les fast-foods ne sont plus seuls sur le créneau. En effet, un restaurant sur quatre propose aujourd'hui un burger à sa carte. Vincent Boccara, champion de France burgers 2017 et jury de la compétition nous explique comment innover quand tout semble déjà avoir été fait. Pour lui, il faut s'amuser à mélanger les saveurs. Après avoir gagné ce trophée, son restaurant a été complet pendant six mois. Les 25 finalistes espèrent le même succès. Lundi, ils présenteront des burgers tous plus étonnants que les autres.