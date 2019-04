Coupe de France : les joueurs rennais rentrent avec le trophée

Les Rouge et Noir ont remporté la Coupe de France. Au lendemain de cette victoire, les joueurs sont attendus à l'esplanade Charles-de-Gaulle à Rennes pour soulever la Coupe devant des milliers de supporters. Ils se rendront ensuite sur la place de l'hôtel de ville pour une réception. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 avril 2019, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.