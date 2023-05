Coupe de France : une finale presque comme les autres

À 49 minutes et trois secondes, pas de bronca. Dans les tribunes du Stade de France, deux timides sifflets et de rares cartons rouges pour protester contre la réforme des retraites. Tout a été orchestré pour que cette finale de Coupe de France reste une fête, quitte à déroger à certaines traditions. Loin du public, Emmanuel Macron a salué les joueurs dans les vestiaires et non pas sur la pelouse, comme l'année dernière. En 30 minutes, déjà 4-0 pour Toulouse, un record. À ce moment-là, le match prend définitivement le dessus sur la politique. Le président, discret et souvent aux grandes discussions avec son épouse, n'apparaît jamais sur les écrans géants du stade. Les spectateurs vont surtout voir des buts. Les seuls cartons brandis sont jaunes. Le coup de sifflet final, bien audible celui-ci, clos un match exceptionnel. Toulouse l'emporte 5-1. Pour la remise de la coupe, là encore, le président change ses habitudes et remet le trophée depuis la tribune officielle. TF1 | Reportage C. Abel, L. Attal