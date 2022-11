Coupe du monde 2022 : les supporters font déjà du bruit sur les réseaux sociaux

À J-7 du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, de nombreuses vidéos commençaient à circuler sur les réseaux sociaux. On y voit des groupes de supporters qui déambulent dans les rues de Doha, notamment sur des boulevards où ils auront l'occasion de se rassembler pendant la compétition. Dans ces images assez déconcertantes, on y aperçoit des Français, des Allemands, des Brésiliens. Mais en réalité, quand on regarde attentivement, on se rend compte que sous les costumes, sous les déguisements, on a plutôt l'impression de voir des locaux, des Qataris ou des Indiens très nombreux dans ce pays. Sur place, nous n'avons vu en fait que la ville est encore en pleine phase de préparation. Certes, très colorée, décorée, elle reste encore un peu endormie à une semaine du coup d'envoi du premier match. Et comme on constate dans toutes les compétitions de cette envergure, les supporters n'arrivent qu'au dernier moment. TF1 | Duplex S. Rang des Adrets