Coupe du monde 2022 : réactions des supporters français à la sortie du stade de Doha

Que ce soit des supporters venus, très bien équipés ou des supporters comme Guillaume, de Guadeloupe, ils ne regrettent pas d’avoir fait le voyage. “On ne regrette absolument pas, on vient de passer un très bon moment. Merci à Kylian Mbappé pour ces deux buts qui nous qualifient directement pour les huitièmes de finale”, réagit-il. Benjamin était soulagé après le deuxième but, “complètement soulagé, c’est incroyable, avec des supporters en feu. c’est énorme”. Ils sont même prêts pour le prochain match de la Tunisie, et qui ont préparé spécialement une chanson pour. TF1 | Duplex A. Tassin