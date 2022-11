Coupe du monde au Qatar : la CNIL incite les fans à partir sans leur téléphone personnel ?

La CNIL propose effectivement d’utiliser un smartphone vierge ou même un ancien téléphone remis à zéro. En fait, ce qui inquiète au Qatar, ce sont deux applications imposées par les autorités à tous les voyageurs. La première, c’est HAYYA, l'application du supporter, elle donne accès aux stades, aux transports en commun, aux établissements de santé. La deuxième, c’est EHTERAZ, c’est le “Tous anti-covid” qatari. Alors, pourquoi de telles recommandations ? On a interrogé plusieurs experts en cybersécurité et d’après eux, ces deux applications ne permettent pas d'accéder à vos photos ni à vos vidéos. En revanche, elles sont capables de localiser le téléphone, y compris lorsque l’application n’est pas utilisée, et même lorsque l’appareil est en veille. Vous êtes donc suivi à la trace, et pas que vous, d’après Bastien le Querrec, juriste spécialisé dans les données personnelles, “La seule géolocalisation pour savoir qui vous accompagne. Elle permet aussi de faire des recoupements pour identifier des groupes de personnes”. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Plateau S. El Gadir