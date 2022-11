Coupe du monde au Qatar : les Français derrière leur équipe

Toute la journée de ce dimanche, la nouvelle du forfait de Karim Benzema a alimenté les débats. C’est une déception largement partagée sur un marché parisien, même si dans les allées, on cherchait surtout à dédramatiser. L’optimisme, c’était le maître-mot aux bords des terrains de foot. Dans le Sud de la France, à la Ciotat, on veut croire au beau parcours des Bleus, même sans Karim Benzema. “On l'a fait sans Karim Benzema en 2018. Avec Mbappe…, on l’a fait. Et on a d’autres joueurs maintenant. On a la jeunesse, on a Tchouameni, Camavinga …", explique un jeune joueur de la Ciotat. Mais est-ce suffisant pour rêver d’une troisième étoile à la fin de ce mondial ? “Oui y croit, on ne supporte pas l'équipe de France si on n’y croit pas”, rétorque un supporteur. Cela commence mardi avec un match contre l’Australie. C’est le premier test pour les Bleus au Qatar. Du côté de la Ciotat, on espère déjà que dans les vestiaires des champions du monde en titre, cela finira aussi en chanson. TF1 | Reportage M. Perrot, M. Dupont, S. Fargeot