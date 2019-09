Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : Guy Novès fier des Bleus

A Toulouse, le premier match des Bleus en Coupe du monde de rugby 2019 a été diffusé sur écran géant. Près de 400 fans du ballon ovale se sont donné rendez-vous pour regarder le match. Parmi eux, Guy Novès, l'ancien sélectionneur des Bleus. Il a commenté la rencontre et partagé son expertise. Pour lui comme pour les Toulousains, la victoire du XV de France a été un soulagement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.