Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : les Bleus qualifiés, mais jamais satisfaits

Les joueurs du XV de France se sont qualifiés pour les quarts de finale. En effet, ils ont battu les îles Tonga ce 6 octobre 2019. Cependant, les Bleus ne font jamais dans la facilité. Huit heures avant le match, les joueurs français se sont entraînés dans les rues japonaises en pleine ville. Décontractés et appliqués, ils n'ont pas vraiment été impressionnés par le haka tongien. Dès les premières minutes du match, ils ont su imposer leur rythme, mais ce sont les Tongiens qui ont marqué le plus d'essais.