Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : les Bleus sortent victorieux face aux Argentins

Le XV de France ne partait pas favori dans cette Coupe du monde de rugby 2019 qui se déroule au Japon. Ce 21 septembre, il a affronté l'Argentine et est sorti victorieux. À 23-21, la victoire aura été sur le fil. Mais les Bleus ont su surprendre les fans et ont tenu bon. Si la première mi-temps fonctionnait à merveille, la fin de match était irrespirable. Le fait est que nos rugbymen sont bien partis pour se qualifier en quarts de finale.