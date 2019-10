Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : les préparatifs des Bleus à la veille du quart de finale contre les Gallois

Au sein du XV de France, nos joueurs de rugby rongent leur frein après quinze jours sans match, à cause du typhon au Japon. Mais ils vont affronter le Pays de Galles le dimanche 20 octobre en quart de finale. À la veille de ce match, ils ne laissent rien au hasard : de la coiffure aux partages techniques et surtout les entraînements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.