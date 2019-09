Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : les supporters des Bleus soulagés

Des moments de doute, des maquillages qui coulent... Un grand huit émotionnel pour les supporters des Bleus durant le match face à l'Argentine. Ils étaient contents en première mi-temps, mais la fin de match était irrespirable. Leur confiance a été pourtant récompensée, et un vent d'optimisme venait de souffler du côté des supporters du XV de France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.