Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : un troisième sacre pour l'Afrique du Sud

La Nation arc-en-ciel remporte la Coupe du monde de rugby pour la troisième fois. Le XV de la Rose s'est incliné devant les Sprinboks ce 2 novembre 2019 sur un score final de 32 à 12. Les supporters anglais n'ont jamais pu espérer la victoire tout au long du match. En effet, les essais se sont enchaînés pour les Sud-Africains. Le plus mémorable étant celui de Cheslin Kolbe, inscrit à quelques minutes du coup de sifflet final de l'arbitre français Jérôme Garcès. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.