Coupe du monde de rugby : le XV de France est-il prêt à affronter l'Argentine ?

A trois semaines de la Coupe du monde, le XV de France savoure sa victoire face à l'Italie. Ce fut leur dernier match de préparation pour la Coupe du monde. Celui du 21 septembre 2019 s'annonce cependant plus difficile, avec comme adversaire l'Argentine. Par ailleurs, Jacques Brunel, le sélectionneur de l'équipe de France, a affirmé que seuls 31 joueurs sur 37 embarqueront pour le Japon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.